Grüne und FDP, enttäuscht jetzt unser Vertrauen nicht!

Dieser Aufbruch soll jetzt unter dem Schlagwort „Fortschrittskoalition“ realisiert werden, wie Grüne, FDP und SPD am Freitagmittag verkündet haben. Nach dem Abschluss der Sondierungsgespräche wollen die Unterhändlerinnen und Unterhändler ihren Parteien vorschlagen, in Koalitionsgespräche zu gehen. Kommt die Ampel danach wirklich zustande, ist das eine große Chance für uns. Nicht alle von uns haben sich vor der Wahl eine Ampelkoalition gewünscht, nicht alle von uns tun es jetzt. Aber für viele von uns ist eine Ampel das bestmögliche Resultat aus dem Wahlergebnis. Grüne, FDP und SPD waren die stärksten Parteien bei den unter 30-Jährigen. Nun ist es an den Parteien, sich für das Vertrauen zu revanchieren – und kein „Weiter so“ zuzulassen. Nicht wegen der einen oder anderen Unstimmigkeit die Verhandlungen platzen lassen – und am Ende doch noch eine Regierungsbeteiligung der Union zuzulassen.

Denn die Stimmen der Jungen dürfen ruhig als eine deutliche Absage an das Vorher verstanden werden. Eine Absage an die große Koalition unter Führung der Union. Nur elf Prozent der Menschen unter 30 hatte die bisherige Regierungspartei überzeugt. Die Gewinner-Parteien Grüne und FDP tragen dieses Wahlergebnis wie eine Trophäe vor sich her. Mit dem Wissen, bei den unter 30-Jährigen gut anzukommen und so auch für die Zukunft des Landes zu stehen, gingen sie selbstbewusst in die Sondierungen. Und bei dieser Einstellung muss es bleiben.