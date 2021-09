Männer an der Macht

Auch Filiz Polat, die für die Grünen im Bundestag sitzt, sieht die Parteien in der Pflicht: „Es muss der Anspruch an unsere plurale Demokratie sein, dass Bevölkerungsgruppen, die an den Schaltstellen unserer Gesellschaft unterrepräsentiert sind, in die Politik gehen.“ Und das seien eben junge Frauen, vor allem Frauen zwischen Mitte 20 und 40, also diejenigen, die sich mit Familienplanung beschäftigen und ins Berufsleben einsteigen, insbesondere auch Frauen mit Migrationsgeschichte. „Diese Frauen werden bei uns mit offenen Armen empfangen. In vielen anderen Parteien scheitern sie oft an den verkrusteten Strukturen“, sagt Polat. Sie meint das als Seitenhieb auf CDU und FDP.