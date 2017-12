Sieben Söder-Superlative

5. Söder hat Bayerns bestes Vorbild!

Wo in den Kinderzimmern der ganzen links-grünen Bombenleger Poster von Che Guevara und „Rage Against the Machine“ hangen, da prangte bei Söder nur einer: Franz Josef Strauß, wie er in diesem Interview verriet.

„Strauß, dieses Kraftuhrwerk, dieser Titan der Worte, hat mir unheimlich gut gefallen. Ich hatte sogar ein riesengroßes Poster von Strauß, fast überlebensgroß. Ich wohnte bei uns zu Hause unter einer Dachschräge und dort hing dieses Poster. Wenn ich aufgewacht bin, habe ich also an der Decke direkt Strauß angeschaut. Das hat sich in späteren Jahren als gar nicht so einfach erwiesen, wenn dann auch mal eine Freundin da war und die auch Strauß zuerst gesehen hat. Das war nicht immer ganz so einfach. Aber Strauß hat mir wirklich sehr gefallen.“