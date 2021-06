„Dieses Ausmaß an misogynem Hass und Bodyshaming ist widerlich“

„Ricarda Lang hat bei ‚Hart aber fair‘ ihren Job gemacht, ich sehe an ihrem Auftritt nichts Kontroverses. Dass sie jetzt online derart attackiert und angefeindet wird, wundert mich trotzdem nicht – Es ist ja leider nicht das erste Mal. Ich war in der Vergangenheit mit Ricarda bei Veranstaltungen zum Thema Hate Speech, seitdem kennen wir uns auch etwas besser. Hater schießen sich immer wieder auf Ricarda ein, werden frauenfeindlich und bodyshamen. Sie stören sich offensichtlich an Ricarda als junger, grüner und feministischer Frau in der Öffentlichkeit. Das ist etwas, mit dem Ricarda zu kämpfen hat, aber es ist auch ein strukturelles Problem. Das Ziel der Hater ist es, solche Frauen zu attackieren und einzuschüchtern, sodass sie sich aus dem Diskurs zurückziehen – eine gefährliche Praxis, denn natürlich braucht ein offener Diskurs auch Frauen wie Ricarda.“