„Wer rechts außen ist, kann trotzdem Polizist werden“

Christoph

Ich habe nie Racial Profiling erlebt. Was heißt das auch schon? Wenn ich täterorientiert arbeite, gehört kriminalistische Erfahrung dazu – und da schaue ich bei einer Fahndung zu Eigentumsdelikten nachts eben schwerpunktmäßig nach Autos aus Osteuropa. Und wenn ich am Bahnhof Schwarzafrikaner kontrolliere, dann will ich einfach wissen, ob es sich um registrierte oder nicht registrierte Personen handelt, denn 2015 sind nun mal sehr viele Asylbewerber nach Deutschland gekommen, die bis heute nicht erfasst sind. Einmal habe ich einen Mann aus Nigeria kontrolliert, bei dem ich den Verdacht hatte, dass er mit Betäubungsmitteln zu tun hat. Er ist sofort sehr laut und aggressiv geworden und hat mir Rassismus vorgeworfen. Da denke ich mir: Er wird ganz normal kontrolliert, es gibt eine Rechtsgrundlage – und jetzt muss ich mich rechtfertigen. So was kommt immer wieder vor, meist mit Schwarzafrikanern. Ich weiß nicht, wie die Polizei in Nigeria mit den Menschen umgeht, aber ich glaube, dass es ihnen hier eigentlich recht gut geht. Wenn ich in ein Land flüchte, sollte ich schon versuchen, mich an die Normen dort anzupassen.