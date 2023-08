„Die Regenschirmproteste von 2014 haben uns nicht zufriedengestellt“

„Viele Deutsche wissen nicht, dass Hongkong juristisch unabhängig von China ist. Aber diese Unabhängigkeit wird durch das Gesetz gefährdet. Das Gerichtssystem in China ist unfair. Ich bin in Hongkong aufgewachsen und war auch auf einigen Demonstrationen dort. Die gab es schon in der Generation meines Vaters. Aber ich muss ehrlich sagen: so groß wie diese waren sie gefühlt noch nie. Die Hongkonger haben schon Ahnung von Politik, aber ich habe sie nie als stark engagiert erlebt. Das ändert sich gerade. Seit den Regenschirmprotesten 2014 haben sich die Leute mehr darüber informiert, was die Regierung macht. In dem Fall dieses Gesetzes betrifft das nicht nur einzelne Gruppen, sondern die gesamte Bevölkerung. Und deswegen gibt es viele verschiedene Menschen, die gerade auf die Straße gehen – sogar Mütter mit Kindern, körperlich behinderte Menschen und so weiter. Man muss sich das mal vorstellen: Es waren zwei Millionen Menschen auf der Straße – das ist wie ganz München! Ich habe Angst, dass Festland-China auch weiterhin Hongkong beeinflusst: In China ist es zum Beispiel ein Tabu über das Tiananmen-Massaker zu sprechen. Wir haben das in der Schule schon gemacht, aber auch nicht so richtig. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir große Sorgen darüber mache, wie es sich weiterentwickeln wird. Die chinesische Regierung versucht immer wieder, sich einzumischen. Ich habe Angst, dass Hongkong irgendwann wie jede andere Stadt in China wird: keine Freiheit zu denken, sich zu äußern und man muss immer vorsichtig sein.“