„Das Selbstbewusstsein der Demonstrierenden wächst“

Wieso gehen hier so viele Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße und in anderen Ländern nicht?

Das frage ich mich auch. Es gab ja auch in Spanien oder Italien Proteste, aber nicht in dem gleichen Ausmaß wie hier. Plausibel ist die These, dass viele Menschen die Beschränkungen als unverhältnismäßig ansehen, weil Deutschland ja bisher halbwegs gut durch die Krise gekommen ist, und viele nicht sehen wollen, dass das eben an den Gegenmaßnahmen liegt. Aber das erklärt meiner Ansicht nach nicht alles. Wir werden die Querdenken-Bewegung aber in den kommenden Monaten analysieren und hoffen, dann eine Antwort auf diese Frage zu finden.