„Eine Gefahr wegen Corona spüre ich eher in der vollen U-Bahn als bei einem Rave“

In Berlin kann man vor allem eines: feiern. Manche wollen ihr Partyleben auch in Zeiten von Corona nicht pausieren und tanzen weiterhin in Außenbereichen von Clubs oder sogar bei illegalen Raves in Kellern, Bunkern, im Wald. Hygienekonzepte gab und gibt es oft nur bei offiziellen Veranstaltungen. Seit vergangener Woche ist Berlin als Corona-Risikogebiet eingestuft, von Reisen in die Stadt wird abgeraten. Für die hohen Infektionszahlen in der Stadt wird auch die Partyszene verantwortlich gemacht, besonders illegale und private Feiern werden kritisiert. Mittlerweile hat die Berliner Landesregierung daher neue Regeln erlassen: Zwischen 23 und sechs Uhr gilt eine Sperrstunde, höchstens fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten dürfen in diesem Zeitraum gemeinsam unterwegs sein.