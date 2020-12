Sahar Tabar tritt im iranischen Staatsfernsehen auf

Anfang Oktober wurde Tabar offenbar inhaftiert, der Vorwurf lautete „Blasphemie, Anstachelung zu Gewalt, Geldeinnahmen durch nicht angebrachte Mittel und Ermutigung der Jugend zu Verderbnis“. Tabar ist jedoch nicht der einzige Social-Media-Star, der dieses Jahr festgenommen wurde. Das „Center for Human Rights in Iran“ veröffentlichte im August einen Bericht, demzufolge „Dutzende Iraner*innen mit einer großen Zahl an Instagram-Followern“ von der Polizei vorgeladen worden sein sollen – darunter auch Athleten, Models und Schauspieler. Einige davon seien aufgrund des Inhalts ihrer Posts auch angeklagt worden.