„Wasserwerfer bei um die null Grad – das ist nicht in Ordnung“

Frank ist 34 und Sprecher der Interventionistischen Linken. Er war an den Blockaden beteiligt.

„Meine Organisation steht für radikale Demokratie, für Klimagerechtigkeit und internationale Solidarität – die AfD stellt sich gegen all das. Deswegen stellen wir uns gegen die AfD: Wir wollen heute den Parteitag der AfD blockieren beziehungsweise behindern. Wir sind deshalb schon seit heute Morgen um 6 Uhr in Hannover und versperren den AfD-Delegierten den Weg zum Parteitag. An diesen Blockaden haben sich meines Wissens nach mehrere tausend Menschen beteiligt.

Dass die Blockaden nicht immer noch stehen, liegt am brutalen Einschreiten der Polizei: Sie ist mit offener, unverhältnismäßiger Gewalt gegen uns vorgegangen. Dabei saßen wir einfach nur auf der Straße. Von unserer Seite ging keinerlei Eskalation aus. Ich habe selbst gesehen, wie eine große Sitzblockade trotz Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt mit Wasserwerfern und dem Einsatz von Knüppeln und Fäusten aufgelöst wurde.

Bei der anschließenden Demonstration waren dann noch mehr Menschen auf der Straße - mehr als 7000, so wie ich das mitbekommen habe. Damit sind wir sehr zufrieden. In erster Linie geht es bei der Demo schließlich darum, ein Zeichen zu setzen. Die Teilnehmer sind nicht nur Mitglieder linker Organisationen, sondern auch einfach solche Menschen, die zeigen wollen, dass sie sich nicht an den Rassismus der AfD gewöhnen werden, nur weil diese im Bundestag sitzt.

Natürlich ist es schade, dass wir den Parteitag nicht ganz verhindern konnten. Aber er begann mehr als eine Stunde verspätet und konnte nur durch den massiven Polizeieinsatz durchgesetzt werden. Deshalb sind die Blockaden und die Demo für mich ein Erfolg, der mich zum Weitermachen ermutigt.“