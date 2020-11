„Wenn die Verfassung für alle gilt, wieso dann nicht für den König?“

So erinnert sich Nutchanon an seine Verhaftung: „Um sieben Uhr am Morgen des 15. Oktobers klopfte ein Freund an die Tür meines Hotelzimmers.“ Hier waren er und seine Freunde untergekommen, nachdem sie tags zuvor wieder eine Großdemo in Bangkok organisiert hatten. „Der Freund sagte, dass die Polizei im Hotel sei, um Rung festzunehmen. Wir liefen sofort zu ihrem Zimmer.“