Allein, aber fein!

Das Problem sind die anderen. Also die, die zu viert am Café-Tisch sitzen und alle paar Minuten laut lachen. Oder die zu zweit ins Kino gekommen sind und den großen Eimer Popcorn zwischen sich auf der Lehne balancieren. Die sind dort, weil sie sich verabredet haben. Weil sie gemeinsam Spaß haben wollen. Weil man das doch so macht. Oder? Ich bin kein großer Allein-Ausgeher. Ich gehe nie alleine ins Kino oder auf ein Konzert. Was ja schon deshalb merkwürdig ist, weil man im Kino oder im Konzert, abgesehen von einer schwitzigen Hand, nichts von seiner Begleitung hat. Trotzdem war ich mal ein halbes Jahr nicht im Kino. Weil ich in einer Stadt lebte, in der ich kaum jemanden kannte. Alleine mochte ich nicht. Das Gefühl, zwischen all den schwatzenden Grüppchen als schweigender Satellit rumzustehen, kam mir schon in meiner Vorstellung fürchterlich vor – probiert habe ich es nie.