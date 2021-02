So funktioniert die unkomplizierteste Party der Welt

Wenn ich zuhause allein trinke, fängt es mit dem Einfüllen des Getränks an. Nehmen wir einen schönen Wein. Ich mache es ganz rituell, ich überlege mir, wo er herkommt, stelle mir das Jahr vor, aus dem er kommt, was da los war, ich rieche am Korken, ich fülle ihn in ein Glas, ich koste ihn, und dann genieße ich, wie er in meine Venen strömt. In Gesellschaft kann man sich auf ein schönes Getränk nicht halb so gut konzentrieren wie allein, da geschieht der Rausch immer nebenbei. Ich lege ich mich zum Beispiel auf meinen Teppich und gucke an die Wand und freue mich. Musik ist natürlich gut dabei. Das Glücksgefühl setzt eigentlich sofort ein. Manchmal ist es ein echtes, pures Glücksgefühl, Dur, manchmal ein sehr verzweifeltes, romantisches, Moll. Zum Heulen schön.