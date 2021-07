Eine Ode an den versehentlichen Shortcut

Es gibt spannende Momente in meinem Job. Aber natürlich auch einige langweilige. Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit meinem Arbeitsleben. Nur manchmal, wenn ich aus Versehen mal wieder auf einen Link geklickt habe, der zu einer Geschichte über das tolle Freelancer-Leben an Südseestränden führt, fühlt sich mein Leben ein bisschen so wie ein Rihanna-Song an: