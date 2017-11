„Work and Travel“-Reisende werden in Australien ausgebeutet

Für viele junge Menschen sieht der ideale Plan nach dem Abi, dem Bachelor oder dem Master genau so aus: ein Jahr lang als Backpacker durch Australien reisen. Mal hier arbeiten, mal dort, immer nur so lange, bis genug Geld für die Weiterfahrt zusammen ist. Die Zahlen bestätigen das: Fast 35.000 Deutsche zwischen 18 und 30 Jahren haben 2016 ein Working Holiday Visum beantragt – jenes Visum, das man benötigt, um in Australien reisen und arbeiten zu dürfen.

Am Dienstag wurde nun allerdings die Studie „Wage Theft in Australia“ veröffentlicht, die eine unschöne Realität zu belegen scheint: Australische Arbeitgeber sollen Backpacker bewusst ausbeuten, um ihre wirtschaftliche Bilanz nach oben zu schrauben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung, die die University of New South Wales in Kooperation mit der University of Technology in Sydney durchgeführt hat.