„Die pro-ukrainischen Memes liegen eindeutig in Führung“

In deutsch- und englischsprachigen Medien wird diese Frage oft diskutiert. Wie relevant ist Humor in einer Situation echten menschlichen Leids? Ich denke, es hängt viel von der Position der Akteure ab. Denn es ist eine Sache, wenn Ukrainer:innen lustige Memes über die Invasion ihres Landes posten, und eine ganz andere, wenn sich die postenden Menschen in den Vereinigten Staaten in Sicherheit befinden. Selbst wenn sie es als Geste der Solidarität mit der Ukraine tun.