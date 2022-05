„Ich werde nur nach Russland zurückkehren, wenn es einen Regimewechsel gibt”

Du hast vor drei Wochen auf Youtube ein Video hochgeladen, in dem du erklärst, was in der Ukraine gerade passiert, und unter dem dir Russ:innen und Ukrainer:innen für die Infos gedankt haben. Wie kannst du gerade Leute über Social-Media erreichen, wenn Medien wie Instagram in Russland gesperrt worden sind?

Die Verbotssituation in Russland ist gerade ein komplettes Chaos. Es gibt so viele Verbote, dass niemand mehr den Überblick darüber hat. Auf jeden Fall können viele Russ:innen Instagram trotz Verbot noch benutzen, und, was eigentlich wichtiger ist, Ukrainer:innen benutzen es auch noch. Denn ich teile Informationen, die Ukrainer:innen helfen könnten, zum Beispiel von wo in der Ukraine Busse nach Europa fahren und wo sie sich dazu anmelden können. Gleichzeitig versuche ich die Russ:innen bei den Protesten zu unterstützen, in dem ich mit meiner Reichweite Informationen teile, wo genau Proteste stattfinden. Ich habe dann auch ein paar Youtube-Videos gemacht, in denen ich über den Krieg gesprochen habe. Aber das ist nicht mein hauptsächliches Ziel: Vielmehr möchte ich die russischen Proteste unterstützen und Ukrainer:innen auf der Flucht helfen. Pro-Putin- und Pro-Krieg-Menschen sind sowieso nur sehr schwer zu erreichen. Die russische Medienlandschaft ist komplett zensiert, und andere Medien wurden eliminiert.