„Wir wurden angeschrien, beschimpft und geschlagen“

„Bereits am Bahnhof in Kyjiv ist die Hölle ausgebrochen“, erzählt Alexander. Die Hölle, damit meint er Rassismus gegenüber Schwarzen Menschen und People of Color, die in den vergangenen Tagen versuchten, aus der Ukraine zu fliehen. Auf Twitter berichtete Alexander Somto Orah, 25, Student aus Nigeria, als einer der ersten von den gewaltsamen rassistischen Vorfällen an den Grenzen. Vor etwa vier Monaten ist er nach Kyjiv gezogen, um Management an der Staatlichen Universität für Telekommunikation zu studieren. „Ich habe vor kurzem einen Sprachkurs in Ukrainisch absolviert und dachte, ich kann voll in die Uni reinstarten”, sagt Alexander im Interview. Dass russische Truppen von heute auf morgen einmarschieren könnten, hätte sich der junge Nigerianer nicht vorstellen können. Einen Tag nach dem Einmarsch russischer Streitkräfte beschließt Alexander mit Studienkollegen, die Ukraine Richtung Polen zu verlassen. In dem Moment, als er die ersten Bombeneinschläge hört.