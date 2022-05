„Ich bin gegen den Krieg! Und Millionen von Russen auch“

„Ich habe kein Verständnis dafür, wie Putin so egoistisch ein ganzes Land in den Krieg führen und ohne wirklichen Grund ein anderes, unabhängiges Land angreifen kann. Das sind Brüder und Schwestern, Cousins und Cousinen, die da gegeneinander kämpfen. Fast jeder Russe hat Verwandtschaft in der Ukraine und andersherum. Ich habe nicht gedacht, dass so eine Situation in der heutigen Zeit noch entstehen kann. Auch wenn es in den letzten Jahrzehnten Konflikte und Kriege in Europa gab, fühlt es sich diesmal sehr nah an. Gerade weil ich Familie und Freunde in Russland habe.