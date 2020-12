Das ist: Nemonte Nenquimo, Umweltheldin aus Ecuador

Daraus lernen wir …

... dass man sein Leben einer Sache widmen und sich gleichzeitig trotzdem auch für Andere stark machen kann. Die junge Frau setzt sich zwar primär für die Rechte indigener Völker ein, aber inkludiert Naturschutz und Feminismus ebenfalls in ihren Kampf. Auf ihrem Instagram-Account lobt sie etwa auch über die Kraft ihrer „Schwestern“ bei der „Association of Waorani Women of the Ecuadorian Amazon“, die sich für Frauenförderung in ihrem Volk einsetzen. Auch ihre Erfolge teilt sie mit ihren weiblichen Mitmenschen und betont, dass „die Ehre an alle indigenen Frauen“ gehe, die „unser Leben und die Zukunft unserer Kinder verteidigen“. Sie würden im Angesicht von enormen Gefahren für Land und Leben kämpfen. Das mag dramatisch klingen, ist aber wahr: Nie war es in Südamerika gefährlicher, sich für die Umwelt einzusetzen.