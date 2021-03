Whatsapp gibt Telefonnummern an Facebook weiter

Ein Zeit lang hatte Whatsapp versucht, sich beim Thema Datenschutz als einer der Guten zu präsentieren. Im April führte der Nachrichtendienst eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung für alle Inhalte ein – weil „Schutz der Privatsphäre und Sicherheit in unseren Genen sind“, wie es in einem Blogpost des Messengers hieß. Mit der Aktualisierung der Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie am vergangenen Donnerstag hat sich die Whatsapp-DNA aber gehörig verändert: Künftig gibt der Nachrichtendienst Daten seiner Nutzer an sein Mutterunternehmen Facebook weiter. Übermittelt werden zum Beispiel die eigene Telefonnummer und der Zeitpunkt der letzten Nutzung der App.