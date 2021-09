„Das ist weder Teakholz noch skandinavisches Mid-Century-Design!“

Und warum schreiben sie?

Elena hat auf dem Sperrmüll einen alten Oma-Stuhl gefunden, schön in Szene gesetzt abfotografiert und als „Teakholz-Stuhl, Mid-Century Scandinavian Design“ für 200 Euro auf Ebay-Kleinanzeigen gestellt. Sead hat seinen ersten Lohn bekommen und will sich endlich erwachsener einrichten – in einem gediegenen Retro-Hipster-Monstera-aber-auch-nicht-zu-gewollt-Style.

Und so könnte das aussehen: