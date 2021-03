Wir schenken euch eine Whatsapp-Kolumne zum Mitmachen

Wer schreibt?

Zu Beginn die ganze Familie Kleemann in der Familiengruppe: Papa, Mama und die Kinder Nico (27), Carina (22) und Dana (16), das Nesthäkchen. In der sechsten Folge steigt Papa allerdings aus dem Chat aus, in der achten auch Mama. Nur noch die Kinder bleiben in der Gruppe. Nico und Carina studieren in größeren Städten weiter weg. Dana geht noch zur Schule und lebt zu Hause bei den Eltern. Nico verlässt die Gruppe in Folge 9, Christoph wird hinzugefügt.