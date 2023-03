Wir schenken euch eine Whatsapp-Kolumne zum Mitmachen

Zu Weihnachten schenken wir euch, unseren Lesern, eine ganze besondere Whatsapp-Kolumne: Denn IHR dürft mitbestimmen, was passiert und wie der Chat-Verlauf sich entwickelt. Immer freitags, sonntags und dienstags veröffentlichen wir ein neues Stück der Geschichte und posten es auf Facebook. Und ihr schreibt uns in die Kommentare Vorschläge, wie die nächste Nachricht in der Whatsapp-Gruppe lauten soll. Den Vorschlag mit den meisten Likes benutzen wir, um die Unterhaltung der Familie Kleemann damit fortzusetzen.