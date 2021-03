Wir schenken euch eine Whatsapp-Kolumne zum Mitmachen

So einig wie nach der Kolumne vom Dienstag wart ihr euch noch nie zuvor: Mit großem Abstand hat der Vorschlag von Robert Dimanski die meisten Likes bekommen. Die erste Nachricht der siebten Folge stammt also von ihm. Der Chat beginnt heute gleich mit der letzten Nachricht der Folge sechs. Wer nochmal nachlesen will, was Familie Kleemann vorher so alles besprochen hat, kann das in der sechsten Folge tun, da findet ihr den gesamten Chat.