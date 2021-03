Wir schenken euch eine Whatsapp-Kolumne zum Mitmachen

Nach der letzten Folge hat der Vorschlag von Tobias Rodemann die meisten Likes bekommen. Die erste Nachricht der neunten Folge stammt also von ihm. Sie beginnt beim grellgrünen Balken, der sagt: „Hier beginnt Folge 9!“ Wer nochmal nachlesen will, was Familie Kleemann vor Folge sieben so alles besprochen hat, kann das in der sechsten Folge tun, da findet ihr den gesamten Chat.