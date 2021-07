Und wieso schreiben sie?

Jans Mutter hat über Whatsapp ein Foto geschickt bekommen, das Annalena Baerbock zeigt. Darauf wurde ein angebliches Zitat der Grünen-Kanzlerkandidatin geschrieben, das sie so aber nie gesagt hat. Es entbrennt ein Streit darüber, was Fake-News sind – und was diese mit einer Wahl machen können.