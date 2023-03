„Was heißt hier, ich mache mir ‚deine‘ Freunde zu eigen?!“

Wieso schreiben sie?

Eigentlich, weil man in einer Fernbeziehung ja ständig schreibt. Jetzt kommt aber auch ein besonderer Konflikt auf: Hannes ist eifersüchtig, weil Chiara so viel mit seinen Freund*innen in München unternimmt, von denen er seit seinem Wegzug dagegen kaum noch was hört. Vor allem sein bester Freund Tom verbringt für seinen Geschmack ein bisschen zu viel Zeit mit Chiara.