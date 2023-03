„Das Ding macht sich selbstständig. Zuviel Technik für mich“

Luisa

Ach, das passiert! Du Oma, wir haben uns übrigens überlegt, dass wir dir gerne noch etwas zusätzlich zu deinem Smartphone schenken möchten und zwar einen Kurs, in dem man dir zeigt, was du mit dem tollen Teil eigentlich so alles machen kannst. Die können dir das sicher besser erklären als wir. Hättest du Lust darauf? 21:15