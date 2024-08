„Elena, ich hau dich da raus!“

Marc

Lieber Marc, wir haben in verschiedenen Fangruppen deine Posts gesehen, in denen du von einem Textaustausch mit Elena Wischer sprichst, und melden uns hiermit darauf. Dir ist großes Unrecht angetan worden und wahrscheinlich hast du mitbekommen, dass die ganze Elena-Fancommunity eine schwere Zeit durchmacht. Unbekannte haben so genanntes Catfishing betrieben und sich als Elena ausgegeben. Deine Begeisterungsfähigkeit und Treue zu Elena wurden ausgenutzt. Deshalb hat sie beschlossen, dir und insgesamt 22 anderen Catfishing-Opfern eure Verluste zu erstatten. Wir müssen auch in schweren Zeiten zusammenhalten und hoffen, du nimmst diese Hilfe an. Schicke an diese Nummer deine E-Mail-Adresse und Bankverbindung und wir werden uns mit dir in Verbindung setzen. Erdbeerzauberkometengrüße, dein Elena Wischer-Team 19:05