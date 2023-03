„Ich will eine Frau, die nicht genug von mir kriegen kann!“

Mio

hab ich das richtig gelesen? das hab ich nicht richtig gelesen! jules sag mir dass es nicht wahr ist ... „strolling thru the night alone like some random stranger… just realized on a date tonight: meine energien sind mir zu schade, um mit menschen rumzuhängen, die mir nicht gut tun. Manchmal muss man einfach gehen ohne sich zu verabschieden. Auch wenn es hart ist. Was tut euch nicht gut im leben? habt ihr schon mal was radikales gemacht? xoxo euer Jules #wanderlust #adventure #travelboy #spiritualhealing #mentalhygiene #date #worstdateever #einsamerwolf 22:38