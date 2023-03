"Wie komm ich denn da hin?"

Ida

Hey ihr Lieben! Wie bereits neulich angekündigt jetzt also konkret: Ich werde 25! Yippie! Und das will ich mit euch feiern! Doppelt yippie! Mein alter Herr hat eingewilligt wir dürfen sein Haus benutzen (wenn wir danach aufräumen!). Deswegen hiermit offiziell: Die Party steigt am Samstag, 9. September ab 18 Uhr in der Nähe von Buchholz (das ist in Niedersachsen ihr Pfeifen) 17:30