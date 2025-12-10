Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Nasen-OP

„Wir sollten unsere großen Nasen mit Stolz tragen!“

Darya will sich einer Schönheits-OP unterziehen. Was sagen ihre engsten Freundinnen dazu?
Von Franziska Setare Koohestani
Grafik: SZ Jetzt

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt?

Darya (30), Linn (29), und Amina (30), sind beste Freundinnen, seit sie sich vor sieben Jahren bei einem Sprachkurs an der Uni kennengelernt haben. 

Und warum?

Darya ist fest entschlossen: Sie will sich einer Schönheits-OP unterziehen. Aber vorher holt sie noch die Meinungen ihrer besten Freundinnen ein. Die fallen sehr unterschiedlich aus. 

  1. Sa. 6. Dez.

  2. Darya

    Girlsss, ich muss euch was sagen... 🤭 ABER ihr müsst mir versprechen, dass ihr mich nicht direkt verurteilt, ok? 🤞🏽 20:06

  3. Linn

    Natürlich nicht, Schatzi 🌸 💓 20:10

  4. Amina

    Oh Gott, bitte sag nicht, du hast wieder Kontakt mit M. 😱 20:12

  5. Darya

    Hahaha keine Sorge, niemals! 😅 Es hat nichts mit anderen Menschen zu tun, sondern nur mit mir selbst. Ich habe mich entschieden, meine Nase operieren zu lassen.🙈 20:12

  6. Darya

    Würde jetzt gerne was von schiefer Nasenscheidewand erzählen, aber die Wahrheit ist: Die Größe und der Höcker haben mich optisch schon immer gestört. Ihr wisst ja, wie sehr mich das seit dem ganzen Mobbing in der Schulzeit belastet. Adlernase und Hexe sind immernoch die ersten Gedanken, die mir vor dem Spiegel in den Kopf kommen 🫠 20:14

  7. Darya

    Ich habe sogar schon übermorgen den ersten Beratungstermin bei einer Ärztin, die übrigens auch Iranerin ist. Also was sagt ihr? Bitte ganz ehrlich sein 🙏 20:15

  8. Linn

    Hm, also deine Nase ist wunderschön, so wie sie ist, und du solltest dich so lieben können, wie du bist. Doch wenn die OP nun einmal das ist, was du willst, und dich niemand dazu drängt, dann unterstützen wir dich natürlich dabei, ist doch klar! 🌺💞 20:20

  9. Darya

    Danke! 🥲 Die OP würde mir glaube ich endlich Frieden geben, will einfach nicht mehr so obsessed mit meiner Nase sein. 🙄 20:22

  10. Linn

    Du brauchst dich gar nicht rechtfertigen. Wenn dir die OP den Leidensdruck nimmt, ist das doch prima und voll verständlich. Dein Körper, deine Entscheidung. 🧚🏼💜 20:23

  11. Amina

    Omg eine Schönheits-OP ist doch keine Abtreibung ... 🤦🏽‍♀️ Ich finds traurig, sorry 20:24

  12. Darya

    Ist das alles, was du dazu zu sagen hast...? 👀 20:25

  13. Darya

    Du kennst das alles ja auch, sind doch quasi Nasen-Schwestern. 👃🏽💕🥺 20:27

  14. Amina

    Ja, hab auch schon quasi seit der Grundschule über eine OP nachgedacht... Aber bin zu dem Schluss gekommen, dass meine Nase so bleiben darf und soll, wie sie ist: groß, gebogen, widerständig 💪🏽✨ 20:30

  15. Linn

    Das ist ganz doll schön, dass du das geschafft hast, trotzdem ist Aminas Weg auch legitim. 🙏🌻 20:31

  16. Amina

    Sorry, aber im Ernst: Findet ihr es nicht krass, wie normalisiert beauty ops mittlerweile sind? 🤨 Würden unsere Nasen in der Gesellschaft nicht als hässlich gelten, würden wir nie an so was Schmerzhaftes und Teures wie eine OP denken!!! 20:33

  17. Darya

    Ja, das Ding ist nur: Ich finde meine Nase leider nicht schöner, wenn ich analysiere, warum das so ist. Funktioniert vielleicht bei dir, bei mir nicht. 🤷🏽‍♀️ 20:34

  18. So. 7. Dez.

  19. Amina

    Ok also, ich hab nochmal drüber nachgedacht: Darya, gerade für uns ist das Ganze doch quasi politisch! Unsere großen Nasen sind Teil unserer Identität. Wir sollten unsere großen Nasen mit Stolz tragen! 🥹 💥 Ich meine, sogar Bella Hadid hat ihre Nasen-OP irgendwann bereut, weil sie lieber die Nase ihrer Vorfahren behalten hätte! Wenn wir uns kleinere Nase wünschen, müssen wir uns auch fragen, warum wir weißer aussehen wollen. 🧐 09:34

  20. Darya

    Guten Morgen erstmal 🥱😆 09:40

  21. Darya

    Also könnte mir Schlimmeres vorstellen als auszusehen wie Bella Hadid? 👀🪞Also nicht direkt das beste Abschreck-Beispiel, sorry Schatz 😂 09:46

  22. Amina

    Ok, anderer Ansatz. Was ist mit den Kosten? Seit wann hast du tausende Euros? 10:31

  23. Darya

    Ich hab jetzt echt lange gespart und auch schon einen Kredit beantragt 10:40

  24. Linn

    Dann gehen unsere nächsten Girls-Urlaube wohl nicht mehr nach Südfrankreich haha 10:58

  25. Darya

    Ähm ja.. der würde dieses Jahr leider ausfallen. Aber vielleicht finden wir ja eine günstige schöne Unterkunft hier irgendwo in der Gegend an einem See oder so? 11:31

  26. Amina

    Klingt.. toll 😂 11:44

  28. Darya

    Girls, ich hatte gerade den Termin bei der Ärztin! 16:07

  29. Linn

    Uh, und wie war's? 👀 16:10

  30. Darya

    Gut eigentlich! Die Kosten werden nicht so hoch sein wie gedacht. Sie ist nämlich Spezialistin für "ethnische Rhinoplastik". Da werden bei der OP die ethnischen Merkmale einer Nase beibehalten, deswegen wird gar nicht so viel gemacht, die grundsätzliche Form soll bleiben, nur eben alles etwas kleiner und feiner. 😌 16:15

  31. Amina

    Was soll das denn sein, eine politisch korrekte Schönheits-OP? 😂 Wären die "ethnischen Merkmale" so wertvoll für die, bräuchte es ja wohl keine Korrektur... 16:19

  32. Linn

    Immerhin wird sie dabei das Nasenbein dann nicht brechen, oder? 16:20

  33. Darya

    Ja genau sie würde dann 'nur' was an Knorpel und Nasenspitze machen. 🥲 Mir ist trotzdem schon kurz übel geworden, als sie das alles so detailliert erzählt hat. 🤢 16:24

  34. Amina

    Oh Mann du Arme, gäbe es bloß eine Möglichkeit, diese lebensnotwenige OP nicht machen zu müssen... 16:27

  35. Darya

    🙄🙄🙄 hab dich auch lieb 16:31

  36. Darya

    Omg, Schatzis, ich glaub ich hab DIE Lösung! 😍😍😍 18:05

  37. Darya

    Ich hab mal nach weniger invasiven Nasenkorrekturmethoden recherchiert und bin dabei auf zwei Ärzte gestoßen: Die machen Nasen-Korrekturen ohne OP, nur mit Fillern und das sieht richtig gut aus! 18:11

  38. Darya

    Da würde meine Nase quasi so bleiben, wie sie ist – und nur der Höcker mit ein bisschen Filler begradigt werden. Das soll auch kaum wehtun, ist viel günstiger und es gibt so gut wie keine Ausfallzeit. Eine echt entspannte Lösung also. 18:11

  39. Darya

    Toll, oder? 💅🏽 Ich hab da sogar direkt für morgen einen Termin bekommen! 😍 18:12

  40. Linn

    Oh Gott, sind das etwa so zwei Typen mit seltsamen, engen Anzügen und ... prallen Popos? 18:19

  41. Darya

    Ähm, ja. 18:23

  42. Linn

    Geh da bitte auf keinen Fall hin! 😱 18:49

  43. Amina

    Hahahaha oh ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Super weird alles 18:49

  44. Darya

    Wieso nicht? Die haben doch voll viele Follower auf Instagram und die Behandlungen sehen alle top aus 🤷🏽‍♀️ 18:50

  45. Linn

    Mag sein, aber die wirken aus meiner Sicht echt unseriös. ☠☠☠ 18:54

  46. Linn

    Ich hab doch letztens in der Dermatologie hospitiert und deshalb bin ich da aus guten Grund vorsichtig mit so Insta-Ärzt*innen. Außerdem ist es umstritten, im Nasenbereich Hyaluron zu injizieren, das kann dolle schiefgehen. Der Filler kann wandern und im allerschlimmsten Fall kannst du davon sogar erblinden! 🚩 18:55

  47. Linn

    Also bitte sag den Termin erstmal ab, Schatz, ja? 🙏 🌷💛 18:55

  48. Di. 09. Dez.

  49. Linn

    Darya, du hast den Termin abgesagt, oder? Ich mache mir langsam Sorgen. 😱 17:31

  50. Darya

    Sorry, ihr Süßis, hab gar nicht mehr auf mein Handy geschaut. Hatte noch Besuch von meiner Cousine und ihrer Kleinen. Aber ja: hab abgesagt. 😘 20:00

  51. Linn

    Puh 😅 20:01

  52. Darya

    Ich habe mich jetzt VORERST komplett gegen eine Nasenkorrektur entschieden. 😬 20:04

  53. Amina

    Omg, echt jetzt? Warum? 20:04

  54. Darya

    Meine Cousine hat ja eine operierte Nase und ich dachte, sie könnte mich ein bisschen beraten. Aber sie hat mir eher abgeraten. Sie meinte, sie hätte vor der Geburt ihrer Tochter nie darüber nachgedacht, was ist, wenn ihre Tochter ihre 'richtige' Nase erbt ... und sie die dann ja selbst gar nicht mehr hat. 20:08

  55. Wie soll sie ihrer Tochter mal beibringen, die eigene Nase schön zu finden, wenn sie die selbst ja so hässlich fand, dass sie diese losgeworden ist? 😳

  56. Amina

    Wow, darüber habe ich noch nie nachgedacht. 😭😭😭😭😭😭 20:09

  57. Linn

    Same ...also es ist bestimmt trotzdem möglich, ihre Tochter zu empowern, und traurig, dass sie das jetzt so sieht, aber dennoch berührende Perspektive 🥹🌹 20:10

  58. Darya

    Ich weiß ja nicht mal, ob ich mal Kinder haben werde, geschweige denn eine Tochter. Aber dachte mir da auf einmal so (Achtung, jetzt wird's kitschig☝🏽): Vielleicht macht es Sinn, sich selbst häufiger mal so liebevoll anzuschauen, wie man sein (imaginäres) Kind anschauen würde. Ich geb mir zumindest noch ein bisschen Zeit ❤‍🩹 20:15

  59. Amina

    Wow, was eine potentielle Mutterschaft bei Frauen alles bewirken kann! hahah 20:17

  60. Amina

    Aber ich bin ganz stolz auf dich, Schatz! Und freue mich auf unsere Adlernasen-Babys 👼🏽 20:18

  61. Darya

    Wow.. 😅 20:20

  62. Linn

    Ich freu mich auch für dich! Und auf Frankreich mit euch! 🥂 20:21

  63. Darya

    Ähh ja, klar, aber vielleicht im Sparmodus? Also ehrlich gesagt würde ich das Geld jetzt gerne in ein bisschen Botox stecken 💉 diese Zornesfalte lässt mich irgendwie nicht los 20:22

  64. Darya

    Und jetzt komm mir bitte nicht mit der nächsten Predigt, Amina. I just can't 😶 20:23

  65. Amina

    Ähhhh hab eventuell schon zweimal B. spritzen lassen – aber nur gegen meine Migräne, ICH SCHWÖRE! 🤞🏽 20:25

  66. Amina

    Dass meine Stirn seitdem so prall aussieht wie die Insta-Beauty-Doc-Popos, ist aber ein ganz netter Nebeneffekt ...🍑 20:26

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite