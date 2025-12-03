Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Gewichtszunahme ansprechen

„Ich check nicht, warum es dich interessiert, wie viel Kathi wiegt”

Oskar bemerkt, dass eine gemeinsame Freundin zugenommen hat. Er schreibt deshalb seinem besten Freund.
Von Maxim Nägele

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt? 

Oskar (26) und Andi (25) sind seit dem ersten Semester unzertrennlich. 

Und warum? 

Oskar bemerkt, dass ihre gemeinsame Freundin Kathi in den vergangenen Monaten einige Kilos zugenommen hat. Er macht sich Sorgen und möchte ihr, gemeinsam mit Andi, helfen.

Und so könnte das aussehen

  1. So. 30. Nov

  2. Oskar

    Hey, also mir ist was aufgefallen... brauche deine Meinung 11:02

  3. Andi

    Was denn? 11:05

  4. Oskar

    Ich glaube, dass Kathi in letzter Zeit voll zugenommen hat 😕 11:07

  5. Andi

    Hää echt? 11:08

  6. Oskar

    Ja also ich bin gerade durch meine Bilder-Galerie durchgegangen und sie sah im Juli noch echt anders aus im Gesicht.. und auch die Beine 11:08

  7. Andi

    Du hast recht, ich schaue mir gerade Bilder vom Italien-Trip an... 11:09

  8. Andi

    Ich seh sie auch gerade immer mit Schoko-Riegeln in der Hand, das war früher nicht so.. 11:09

  9. Oskar

    Vielleicht geht es ihr gerade nicht gut? 😥 11:10

  10. Andi

    Vielleicht hat sie aber auch nur mehr Appetit? Muss ja nicht gleich etwas Psychisches sein? 11:11

  11. Oskar

    Naja, man lässt sich halt gehen, wenn es einem nicht gut geht... 11:11

  12. Oskar

    Vielleicht schreibe ich ihr mal eine Nachricht! 11:12

  13. Andi

    Hmmm weiß nicht digga... 11:12

  14. Andi

    Ich hab das mal bei meiner Ex-Freundin mal gemacht, als sie abgenommen hatte und das ging voll nach hinten los. Frauen und Gewicht is echt schwierig 11:13

  15. Oskar

    Aber ich will ihr doch helfen! 11:13

  16. Andi

    Ich check gerade nicht, warum es dich sooo interessiert, wie viel Kathi wiegt 🤨 11:15

  17. Oskar

    Ich mach mir halt einfach Sorgen um sie! 11:16

  18. Andi

    Stehst du vielleicht ein bisschen auf sie? 😙 11:16

  19. Oskar

    Hää nein, aber ich will, dass es ihr gut geht. Und da gehört auch dazu, sich körperlich wohlzufühlen 11:17

  20. Andi

    Nur weil sie bisschen zugenommen hat, heißt das nicht, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt 11:18

  21. Andi

    Vielleicht verbringt sie ihre Zeit einfach mit sinnvolleren Dingen als Diäten oder Fitness ;) 11:19

  22. Oskar

    Jetzt tu nicht so.. als ob nicht jedem wichtig wäre, wie man aussieht 11:19

  23. Oskar

    Und was, wenn sie eine Essstörung hat? So Binge-Eating.. dann sind wir die Freunde, die zugesehen, aber nichts gemacht haben 11:20

  24. Andi

    Wenn sie noch 20 Kilo zunimmt und es wirklich ihre Gesundheit beeinträchtigt, können wir gern nochmal reden. 11:20

  25. Andi

    Aber Fakt ist: Wir kennen ihren Struggle nicht, also sollten wir nicht zu viel reininterpretieren 🤷‍♂️🤷‍♂️ 11:21

  26. Oskar

    Du vielleicht nicht, aber ich schon 11:21

  27. Oskar

    Ich war als Teenager ja auch dicker und hab mich damit sooo lange schlecht gefühlt 11:22

  28. Oskar

    Bis mein Bruder mich ins Gym gezerrt hat 11:22

  29. Oskar

    Er hat mir gezeigt, dass es alles nur eine Frage des Mindsets ist! 💯 11:23

  30. Andi

    Bitte nicht wieder das Mindset. 11:24

  31. Oskar

    Ist halt einfach die Wahrheit, alles Kopfsache beim Sport 11:25

  32. Andi

    Digga tu mal nicht so, du bist heute genauso ein Lauch wie ich und gehst doch selbst nur alle paar Wochen pumpen hahah 11:27

  33. Oskar

    Hey, ich war früher topfit! Und will das auch wieder werden. 11:28

  34. Oskar

    Das ist die perfekte Gelegenheit. Ich schreib Kathi jetzt, und dann starten wir zusammen im Gym so richtig los 11:28

  35. Oskar

    Wie mein Bruder mit mir damals 11:28

  36. Oskar

    Das war so toll für uns beide! Hatten auch so viel Spaß und man kriegt immer mehr Lust auf Sport 11:29

  37. Andi

    Okay, vielleicht ist es ja keine soo schlechte Idee. Aber erwähn auf keinen Fall ihren Körper ok? 11:30

  38. Oskar

    Ich bin doch nicht dumm, hab das alles schon mit ChatGPT durchbesprochen und einen super entspannten Text formuliert 11:30

  39. Andi

    Wow 11:31

  40. Mo. 1. Dez.

  41. Andi

    Und? Hat sie schon geantwortet? 11:33

  42. Oskar

    Ne :( Dabei hat sie es direkt gelesen. Vielleicht wars doch zu offensichtlich 11:33

  43. Andi

    Dann entschuldigst du dich halt persönlich. Hasts ja nur gut gemeint... das wird schon wieder 11:33

  44. Oskar

    Oh Mann. Ich ruf sie morgen mal an 11:35

  45. Andi

    Mach das <3 11:37

  46. Di. 2. Dez.

  47. Oskar

    Du glaubst es nicht!! 14:18

  48. Andi

    Erzähl 14:20

  49. Oskar

    Ich hab ganz vorsichtig gefragt, ob sie keine Lust hat, mit mir ins Gym zu kommen 14:20

  50. Oskar

    Und dann hat sie gemeint, ich soll nicht so empfindlich sein, wenn man mir mal nicht gleich antwortet 14:21

  51. Oskar

    Und dass sie uns genau dasselbe fragen wollte 14:21

  52. Oskar

    Weil 14:21

  53. Oskar

    Achtung 14:21

  54. Oskar

    Sie einfach fünf Mal die Woche ins Gym geht?!! Die pumpt seit zwei Monaten so richtig hart 14:22

  55. Andi

    Crazzyyy 14:22

  56. Oskar

    Das heißt sie hat extra zugenommen, wiel sie gerade in der Massephase ist! 14:22

  57. Andi

    Omg jetzt ergibt alles Sinn 🤯 14:23

  58. Oskar

    Und ich wollte noch ihren Fitness-Trainer spielen hahah 14:23

  59. Andi

    Das wär so peinlich gewesen 14:24

  60. Oskar

    Und sie hat erzählt, wie viel Gewicht sie beim leg day macht. 80 Kilo bei der Beinpresse... 14:25

  61. Oskar

    Digga, die könnte uns zerquetschen 🐜 14:25

  62. Oskar

    Wir müssen jetzt auch durchziehen, damit wir da mithalten können! 14:26

  63. Andi

    Neee kein Bock, ich will morgen zocken 14:27

  64. Oskar

    Komm schonnn, lass morgen zusammen pumpen gehen!? 🏋🏋 14:28

  65. Andi

    Ja ok.. aber danach zocken 14:26

  66. Andi

    Und sag mal, wieso hat sie uns das eigentlich nicht erzählt, wenn wir uns die letzten Wochen gesehen haben 17:31

  67. Oskar

    Äh ja, hab ich auch gefragt.. 18:02

  68. Oskar

    Sie meinte, sie hat dort schon ihre Buddies. Und sie wüsste ja, dass wir beide nicht so oft Krafttraining machen. 18:02

  69. Oskar

    Wir wären ja eher "so dünne weiche Körpertypen" wären... auch nicht so sensibel die Maus find ich 18:03

  70. Andi

    Aua. Mein Herz und meine viel zu dünnen Waden bluten gerade gleichzeitig 18:14

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite