Die Jobsuche ist genauso schwierig wie die Partnersuche geworden
Collage: Daniela Rudolf
- Wir leben in einer Zeit, in der die Jobsuche genauso schwierig wie die Partnersuche geworden ist.
- Werbung aus der Kindheit bleibt besser im Kopf, als manch Name oder Gesicht.
- Es gibt eine große Differenz zwischen den Gerichten, die man abgespeichert und denen, die man kocht.
- Viele Menschen ziehen sich beim Supermarkteinkauf so an, als wäre es ihr Hinterhof.
- Gewalt ist keine Lösung – außer gegen Tischkanten, Schranktüren und alle anderen Möbelteile, an denen man sich gestoßen hat.