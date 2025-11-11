Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. wir haben verstanden

  4. Wir haben verstanden 11/2025

Die Jobsuche ist genauso schwierig wie die Partnersuche geworden

... und was wir im November sonst noch verstanden haben.
Collage: Daniela Rudolf

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

  • Wir leben in einer Zeit, in der die Jobsuche genauso schwierig wie die Partnersuche geworden ist. 
  • Werbung aus der Kindheit bleibt besser im Kopf, als manch Name oder Gesicht. 
  • Es gibt eine große Differenz zwischen den Gerichten, die man abgespeichert und denen, die man kocht.
  • Viele Menschen ziehen sich beim Supermarkteinkauf so an, als wäre es ihr Hinterhof. 
  • Gewalt ist keine Lösung – außer gegen Tischkanten, Schranktüren und alle anderen Möbelteile, an denen man sich gestoßen hat.
  • teilen
  • schließen
Zur Startseite