Horror-Mitbewohner: Die Motten-Frau

In diese Situation platze Cornelia – sie übernahm das Zimmer der Heimfahrerin. Wir begannen gemeinsam unser Medizinstudium und wurden bald beste Freundinnen. Während unsere Tage in der Uni vor allem von der menschlichen Anatomie und langen Aufenthalten in der Bibliothek beherrscht wurden, bestimmten zu Hause die Motten unseren Alltag. Nach und nach wanderte der gesamte Inhalt von Nicoles Zimmer ins Wohnzimmer, denn bald hielt sie nur noch ihr eigenes Reich für „verseucht“, da der Rest von uns ja keine Mottenprobleme hatte. Sie verbrachte ihre Tage damit, im Internet über Motten zu recherchieren, ihr Zimmer zu putzen, ihre Klamotten zu waschen und alles andere zu föhnen („Hitze zerstört Motteneier!“) – häufig bis spät in die Nacht. Bei unserem Staubsauger wurde die Lüftung zugeklebt („Da pustet es sonst die Motteneier wieder raus!“), weswegen dieser ständig überhitzte.

Bald schon reichte das Waschen nicht mehr aus: Nicole begann, täglich den Inhalt ihres gesamten Kleiderschranks vor der Tür auszuschütteln („In bewegten Klamotten setzen sich die Motten nicht rein!“) und in Ermangelung eines Gefrierfachs wanderte die Kleidung, die nicht bei 60 Grad waschbar war, in Plastiksäcke verpackt aufs Fensterbrett, sobald es dafür kalt genug war („Kälte zerstört die Motteneier!“). Dort blieb das Zeug für die nächsten zwei Monate liegen, bis es wieder wärmer wurde und sich der Stoff durch Schimmelbefall wahrscheinlich schon selbst zersetzt hatte. Durch einen Sturm wurden die Säcke schließlich vom Fensterbrett geweht, woraufhin wir sie in den Keller packen sollten, wo sie bis heute liegen – niemand hat sich je getraut, einen davon nochmal zu öffnen.

Auch unsere Gespräche mit Nicole hatten kaum mehr anderen Inhalt als die Motten. Wir wurden dem Thema gegenüber hochsensibel: Bewegte sich das Gespräch in diese Richtung, machten wir uns so schnell wie möglich aus dem Staub. Und wenn mal wieder Nenas „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ im Radio lief (was erschreckend häufig der Fall war!), wurden wir total nervös und versuchten die Zeile „Fliegen Motten in das Licht“ so laut wie möglich zu übertönen, um Nicole keinen neuen Anlass zum Jammern und Schimpfen zu liefern.

Wir wussten, dass wir ihr irgendwie helfen mussten, doch mit rationalen Gesprächen war absolut nichts zu machen. Deswegen wandten wir uns an die psychologische Beratungsstelle unserer Uni. Dort sagte man uns aber nur, Nicole zu einer Therapie zu bewegen. Da sie schon eine Psychologin hatte, diese das Thema (nach Nicoles Aussage) aber nicht sehr ernst nahm, brachte auch dieser Vorstoß nicht viel.