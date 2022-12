Was hat das Jahr 2022 ausgemacht?

X wie X-te Krise

Spätestens seit 2020 die Pandemie ausbrach, trösten sich die Menschen mit dem Gedanken: „Nächstes Jahr wird alles wieder besser.“ Für 2022 hat es in politischer Hinsicht nicht gestimmt: In Europa gibt es Krieg, in Afghanistan haben Frauen unter der Herrschaft der Taliban immer weniger Rechte, in Iran werden die Proteste der Regime-Gegner:innen blutig niedergeschlagen, die Weltwirtschaft tut sich schwer, in Deutschland wurde ein Netzwerk an rechtsextremen und bewaffneten Reichsbürger:innen aufgedeckt, noch immer sterben Menschen an Corona – um nur einige Krisen zu nennen. Vielleicht sollte man es für 2023 nicht wieder verschreien …