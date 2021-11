Sollten wir offener über Abtreibungen sprechen?

Sie sind Thai-Boxerinnen, Studentinnen oder Ärztinnen - einige von ihnen haben Kinder, andere nicht. Sie unterscheiden sich deutlich, haben jedoch eines gemeinsam: Sie sind Frauen, die abgetrieben haben und offen mit der Autorin Jeanne Diesteldorf über ihren Schwangerschaftsabbruch gesprochen haben. In ihrem Buch „(K)eine Mutter“ teilt Jeanne deren Erfahrungen. Gemeinsam nehmen sie an der öffentlichen Debatte zum polarisierenden Thema „Schwangerschaftsabbruch“ teil. Knapp 100 000 Menschen haben 2020 eine Schwangerschaft abgebrochen. Und in Deutschland entscheidet sich etwa jede vierte Frau einmal in ihrem Leben dafür, eine Schwangerschaft zu beenden. Eine Abtreibung ist in Deutschland laut Paragraph 218 jedoch rechtswidrig, bleibt in bestimmten Fällen aber straffrei.