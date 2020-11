„Ich habe Angst, dass wir den Fokus verlieren: das Recht auf sichere Abtreibung“

Was rätst du Frauen, die trotz der neuen Gesetzeslage in Polen abtreiben wollen?

Es kommt darauf an, wie fortgeschritten die Schwangerschaft ist. Unter zwölf Wochen nennen wir den Frauen Websites, über die sie die Pillen für eine medikamentöse Abtreibung bestellen können. Wenn sie maximal in der 14. Woche schwanger sind, ist eine legale Abtreibung noch in Deutschland möglich, wenn Frauen vorher ein Beratungsgespräch wahrnehmen. In den Niederlanden und England sogar bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Wir vermitteln sie an Hilfsorganisationen, die ihnen mit der Planung von Reisen helfen, Unterkünfte und Krankenhaustermine organisieren. In seltenen Fällen raten wir Frauen auch von einer Abtreibung ab, wenn die Schwangerschaft bereits zu fortgeschritten ist oder sich die Frau im Gespräch selbst umentscheidet.