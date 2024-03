Ein Hund ist kein Neuwagen

Dann gibt es noch das Survival-Herrchen, mit seinem Schäferhund „Rocko“, der vom GPS-Tracker über die Stirnlampe bis zur Brusttasche für Gassibeutel stehts perfekt ausgestattet ist, das Influencer-Pärchen, deren Dackel-Dame „Hermine“ einen Mantel im Burberry-Muster trägt, und die Witwe mit ihrem Mops Bruno, die mir jedes Mal erklärt, was ich im Umgang mit Sissi alles falsch mache. „Machen Sie die Leine ab, so lernt sie nie sich an Ihnen zu orientieren.“ Eine Sache, die Hundebesitzer und Eltern gemeinsam haben: Jeder redet dir in die Erziehung rein.