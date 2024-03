Ein Welpe macht nicht unbedingt weniger allein

Seit knapp zwei Monaten haben wir nun Sissi und mir war noch nie so langweilig. Tagsüber, während Theresa in der Arbeit ist, passe ich zuhause auf den Hund auf. In der Zeit kann ich in keinen Supermarkt gehen, weil Sissi vor lauter Verlustangst nicht allein bleiben kann. Ich kann kein Café aufsuchen oder durch Läden bummeln, weil mein kleiner Hund ein kackendes Damoklesschwert ist, das jede Sekunde sein Geschäft auf dem Boden des Geschäfts machen könnte. Und nein, ich kann auch keine Freunde draußen im Park treffen. So ein kleiner Hund sollte nämlich nur fünf Minuten pro Lebensmonat am Stück raus. 20 Minuten also. In der Zeit schaffen wir es gerade mal bis zum Altglascontainer.