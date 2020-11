Warum Björn Höcke in den Geschichtsunterricht gehört

Wer Geschichtsunterricht mit Gegenwartsbezug unterrichten will, muss sich privat einen Pool an Materialien zusammensammeln und immer auf dem Laufenden bleiben. Dass frisst viel Zeit. Für eine gut geplante Doppelstunde arbeitet Corinna oft mindestens einen Arbeitstag. „Es ist nicht möglich, dass ich das in jeder Klasse immer so mache“, sagt sie. Darum zeigt sie auch mal eine Doku oder macht eine Stunde nach dem klassischen Geschichtsbuch. Das eigentliche Problem ist am Ende vielleicht nicht die Motivation, sondern die Bezahlung – denn die Zeit, die man als Lehrer zusätzlich aufwenden muss, um aktuelles Material sinnvoll in den Unterricht einzubinden, wird natürlich nicht entlohnt. „In den Deputaten (Anzahl der Pflichtstunden, die Lehrer/innen jede Woche unterrichten müssen, Anm.d Red.) wird nicht mitgedacht, dass manche Fächer viel mehr Vorbereitungszeit brauchen als andere. Leute die Ethik, Politik oder Geschichte unterrichten, gehen viel mehr auf dem Zahnfleisch, als zum Beispiel Sprachlehrer“, beobachtet Corinna, wenn sie sich mit anderen Lehrern vergleicht.