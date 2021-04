Woher kommt der Lehrerhass?

5. Keiner weiß, was Lehrer machen – manchmal nicht mal Lehrer

Das ist eigentlich eine Spiegelung von Punkt 1: Alle denken, dass sie wissen, was Lehrer machen, aber eigentlich weiß es keiner. Und darum haben viele ein völlig falsches Bild von diesem Job. Manchmal sogar die Lehrer selbst. „Es gibt sehr viele verschiedene Gruppen in der großen Gruppe der Lehrer“, sagt Michael Veeser-Dombrowski. Der Job eines Gymnasiallehrers unterscheide sich von dem eines Lehrers an einer Grund- oder Förderschule, das Gehalt eines Grundschullehrers unterscheidet sich von dem eines Gymnasiallehrers, das eines Beamten von dem eines Angestellten. Und so weiter. Keiner weiß also so genau, was der andere macht und unter welchen Umständen er arbeitet, glaubt aber, es zu wissen. Konsequenz: Gymnasial- disst Grundschullehrer. Gleiches Problem wie draußen also auch innerhalb der Lehrerschaft.