Mini-Luxus statt große Träume

Willkommen in der Little-Treat-Culture. Little Treats sind kleine Belohnungen: ein Iced Coffee, ein fancy Lippen Öl, ein Bubble Tea, ein Pistazien-Croissant. Ein Moment, den man fotografieren könnte, auch wenn man ihn nicht postet. All das sind keine Zufallstrends, es sind Wirtschaftssignale: Man investiert in Mini-Luxus statt in große Träume. Denn jungen Generationen ist klar, dass eine eigene Immobilie für viele in weiter Ferne liegt – zumindest in Metropolen. Deshalb gönnt man sich erreichbaren Luxus. Ja, darüber kann man sich lustig machen. Aber was passiert hier ökonomisch eigentlich?

Kleine Gönnung, große Wirkung

Die Ökonomie kennt dafür den Small-Luxury-Effect, auch Lipstick-Effect genannt: In Krisen verschiebt sich der Konsum. Wenn große Ziele zu weit weg wirken, investieren Menschen in kleine Luxusmomente. Ein eigenes Haus ist sowieso nicht drin, also muss ich ja auch nicht sparen. Dann gönne ich mir eben etwas, das mir heute Freude bringt; mein Geld landet nicht im Eigenkapital-Konto, sondern auf dem Dopamin-Konto.