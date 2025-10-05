Sieben Finanzbücher gegen Brainrot

7. Andreas Eschbach, „Eine Billion Dollar“

Keine Lust auf Sachbücher in der Cozy Season? Dann kommt hier ein Roman. Andreas Eschbach erzählt in „Eine Billion Dollar“ von 2001 die Geschichte von John Fontanelli, einem Pizzafahrer, der plötzlich ein riesiges Vermögen erbt. Laut einer Prophezeiung soll er damit die Menschheit retten. Das klingt nach Sci-Fi, der Roman hat aber einen realistischen Kern und spielt in den Neunzigerjahren, was dem Ganzen so einen Retro-Charakter gibt. Gleichzeitig liefert der Roman mehr als nur Spannung: Immer wieder verbaut Andreas Eschbach Einschübe, die die Theorie hinter der Geschichte erklären. Zum Beispiel wie sich Geld über den Zinseszins vermehrt und welche Macht Finanzmärkte haben. Das wirkt an den Stellen wie eine Vorlesung, verwandelt aber die Story in eine Mischung aus Unterhaltung und Crashkurs. Die Theorieeinschübe auf den 896 Seiten können sich beim Lesen etwas trocken anfühlen. Doch wer dranbleibt, wird mit einer packenden Story belohnt.