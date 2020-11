So wird der Alltag während der Pandemie ein bisschen leichter

The Comeback of the Telephone!

Video-Chats sind nicht für jede*n der bestmögliche Ersatz für ein echtes Treffen. Tatsächlich kann es auch total irritierend sein, sich und den anderen konzentriert über den Bildschirm anzustarren. Eine Alternative ist das simple Telefonieren: Wie in Teenagerzeiten im Bett liegen, die Füße in die Luft strecken und mit den Zehen wackeln, mit dem Handy in der Hand durch die Wohnung wandern und nebenher Blumen gießen oder die Waschmaschine anschmeißen.