Es bleibt keine Zeit, auf schärfere Ansagen zu warten

Nach so vielen Monaten Pandemie wissen wir schließlich, welche Maßnahmen – unabhängig von Tests und Impfungen – helfen: sich nur noch draußen mit anderen treffen, Menschenmassen meiden, seltener in den Supermarkt gehen. Been there, done that. Wir dürfen nicht darauf warten, von der Regierung gerettet zu werden. Von einer Regierung, die sich mit einer drastischeren Entscheidung offenbar noch schwer tut. Wir könnten und sollten es mit unserem eigenen Verstand schaffen.