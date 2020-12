Warum brechen Menschen die Corona-Quarantäne?

Pawel*, 21, musste hingegen selbst aufgrund eines direkten Kontakts zu einer infizierten Person in Quarantäne. Als er vom positiven Test seines Arbeitskollegen erfahren habe, sei er direkt zum Kölner Flughafen gefahren, um sich testen zu lassen, sagt er. Das negative Testergebnis kam am nächsten Tag. In Absprache mit seinem Arbeitgeber begab Pawel sich trotzdem für zwei Wochen in Quarantäne. Diese brach er, weil seine Freundin ihn unter der Woche besuchte. Außerdem kamen gemeinsame Freunde in seine WG, um seinen Mitbewohner zu treffen. „Alle wussten, dass ich in Quarantäne bin und haben sich auf das Risiko eingelassen.“ Das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ist für junge Menschen gering. Die Quarantäne dient dazu, eine weitere Ausbreitung einzudämmen. Seine Freunde riskierten damit also vor allem die Gesundheit anderer Menschen.