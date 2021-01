„Kannst du mich bitte erst wecken, wenn der Mist funktioniert?“

In den meisten Bundesländern hat die Schule wieder begonnen – über Distanzunterricht per Zoom, Microsoft Teams oder Plattformen Marke Eigenbau. Nur läuft das Ganze nicht so super, wie sich das Eltern, Schüler*innen und der Rest der Nation so vorgestellt hat. Gut vorbereiteter Distanzunterricht? Konzepte für digitales Lernen? Funktionierende Videokonferenzen? Man hätte fast meinen können, nach rund zehn Monaten Pandemieerfahrung hätten deutsche Kultusminister*innen das alles parat. Stimmt aber nicht.