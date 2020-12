Diese Cartoons zeigen, wie uns die Pandemie verändert

Ein Tagebuch aus Cartoons – so bezeichnet die russische Designerin Irina Blok ihr Illustrations-Projekt zur Corona-Pandemie. Die Künstlerin teilt auf ihrem Instagram-Kanal seit einigen Wochen Zeichnungen, mit denen sich wohl die meisten Menschen gerade identifizieren können. Sie zeigt, wie die Pandemie das Leben vieler verändert. Und was die Auswirkungen in unserem Alltag sind. Auf den Bildern sind volle Kühlschränke zu sehen, die uns in Selbstisolation ernähren könnten, die Corona-konformen Weihnachtsgeschenke für dieses Jahr und die Pläne, die viele wohl hatten, jetzt aber nicht umsetzen können. „Im Wesentlichen ist das Cartooning ein Tagebuch meines täglichen Lebens während der Pandemie“, sagt Irina Blok gegenüber jetzt zu ihrem Projekt. „Sie bilden die Wahrheit ab. Und die Realität ist verrückt genug.“